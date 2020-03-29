Кремль прокомментировал введение режима самоизоляции в Москве и Подмосковье

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Москвы и Подмосковья о введении режима самоизоляции в субъектах. Об этом сообщает ТАСС.

Пескову задали вопрос об отношении Кремля к таким мерам.

Пресс-секретарь дал положительный ответ на вопрос, считают ли в Кремле решение о введении домашнего режима самоизоляции в столице и подмосковных городах оправданным.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так в столице был введен ряд мер по ограничению передвижения по городу. Аналогичные меры были приняты в Подмосковье.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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