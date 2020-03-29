Рошаль оценил опасность COVID-19 для детей

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Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль считает, что коронавирус опасен для детей не более, чем ОРВИ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Этот вирус менее всего поражает детей, и у детей не более опасен, чем любая другая респираторная вирусная инфекция», — утверждает доктор.

28 марта в США зафиксирована первая смерть младенца от коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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