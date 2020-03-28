В Италии число жертв коронавируса превысило 10 тысяч

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В Италии число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 899, достигнув 10023, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Боррели уточнил, что всего заразились больше 92 тысяч, вылечились 12384 итальянца.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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