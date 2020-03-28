Трамп рассматривает введение карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса

Американский президент Дональд Трамп объявил, что думает о возможности введения карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса, пишет Reuters.

В США коронавирусом заразились больше 105 тысяч, скончались 450 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом нового типа.

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