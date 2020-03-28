Департамент соцзащиты Москвы рассказал, что ждет нарушивших самоизоляцию пенсионеров

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В Департаменте социальной защиты Москвы уточнили, что пенсионеры, которые нарушат режим самоизоляции из-за коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Ранее власти столицы обязали горожан старше 65 лет и всех, кто страдает хроническими заболеваниями, соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Москвичей призвали покидать дома лишь в случае крайней необходимости.

Им также выделили разовую материальная помощь в размере 4 тыс. рублей.

Первая часть выплаты в размере 2 тыс. рублей — аванс, он будет предоставлен, когда завершится режим самоизоляции, при условии его соблюдения.

Отмечается, что за пожилыми гражданами не будет вестись тотальный контроль, но нарушения будут фиксироваться по системам видеонаблюдения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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