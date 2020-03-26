МЧС назвало предварительную причину взрыва в Магнитогорске

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included13023817: 1

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске, по предварительным данным, произошел из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по Челябинской области.

Нарушение правил привело к хлопку газа, который вызвал воспламенение в квартире на втором этаже жилого дома, отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, в результате которого вспыхнул пожар. На месте происшествия найдены тела двух погибших.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тела двух погибших обнаружены на месте взрыва в Магнитогорске

— ФСБ: пожар в Магнитогорске произошел по бытовым причинам

— Взрыв газа в доме в Магнитогорске вызвал пожар в шести квартирах