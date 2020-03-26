МЧС назвало предварительную причину взрыва в Магнитогорске
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске, по предварительным данным, произошел из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по Челябинской области.
Нарушение правил привело к хлопку газа, который вызвал воспламенение в квартире на втором этаже жилого дома, отметили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, в результате которого вспыхнул пожар. На месте происшествия найдены тела двух погибших.
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