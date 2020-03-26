В Испании за сутки от коронавируса умерли более 650 человек

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В Испании от коронавируса за сутки скончались более 650 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав королевства.

Число жертв новой инфекции в Испании достигло 4089 человек, что превышает показатель Китая. Всего в стране зарегистрировано 56188 случаев заражения COVID-2019. Вылечить удалось 7015 человек.

Первый случай инфицирования в королевстве выявили в конце января. Эпидемия в Испании начала набирать обороты после обнаружения вспышки заболевания в Италии. Наибольшее количество заболевших выявили в Мадриде.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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