Загруженность московского метро упала на 44%
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После введения в Москве режима повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса загруженность общественного транспорта и столичных дорог продолжает снижаться. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.
По состоянию на 10.00 среды, пассажиропоток метрополитена снизился на 44%, наземного общественного транспорта — на 32%, пригородных электричек — на 32%.
Использование такси снизилось на 23%, каршеринга — на 26%. Общее число машин на дорогах снизилось на 4%.
При этом число ДТП упало на 27%.
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