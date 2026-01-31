Орбан: я нахожусь на стороне Венгрии в конфликте России и Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство страны не намерено принимать чью-либо сторону в российско-украинском конфликте, руководствуясь исключительно национальными интересами. Его слова приводит телеканал М1.

«Почему мы должны выбирать, за кого будет Венгрия — за украинцев или за русских? Почему я должен быть на той или другой стороне, когда я нахожусь на стороне Венгрии?» — ответил Орбан на соответствующий вопрос в ходе встречи правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

Глава правительства отметил, что внешнеполитический курс Венгрии будет строиться на сотрудничестве как с западными, так и с восточными странами, включая продолжение закупок газа и других энергоресурсов у России.

До этого Орбан раскритиковал идею Евросоюза о выплате Россией репараций Украине. Он заявил, что Брюссель использует средства европейских налогоплательщиков для финансирования конфликта, наивно полагая, что Россия потерпит поражение и сможет впоследствии компенсировать убытки.

Ранее Орбан предостерег ЕС и НАТО от пути к войне с Россией.