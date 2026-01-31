Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Орбан рассказал, чью сторону занял в конфликте России и Украины

Орбан: я нахожусь на стороне Венгрии в конфликте России и Украины
Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство страны не намерено принимать чью-либо сторону в российско-украинском конфликте, руководствуясь исключительно национальными интересами. Его слова приводит телеканал М1.

«Почему мы должны выбирать, за кого будет Венгрия — за украинцев или за русских? Почему я должен быть на той или другой стороне, когда я нахожусь на стороне Венгрии?» — ответил Орбан на соответствующий вопрос в ходе встречи правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

Глава правительства отметил, что внешнеполитический курс Венгрии будет строиться на сотрудничестве как с западными, так и с восточными странами, включая продолжение закупок газа и других энергоресурсов у России.

До этого Орбан раскритиковал идею Евросоюза о выплате Россией репараций Украине. Он заявил, что Брюссель использует средства европейских налогоплательщиков для финансирования конфликта, наивно полагая, что Россия потерпит поражение и сможет впоследствии компенсировать убытки.

Ранее Орбан предостерег ЕС и НАТО от пути к войне с Россией.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!