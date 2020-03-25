Генконсульство призывает россиян покинуть США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/847/13020847/RIAN_6199268.HR-pic905-895x505-46650.jpg">

Генеральное консульство России в Нью-Йорке призывает российских граждан покинуть Соединенные Штаты в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщается на странице дипломатической миссии в Facebook.

На данный момент осуществляются регулярные рейсы из США в Россию, после 29 марта они будут производиться только из Нью-Йорка, отмечает генконсульство.

«Настоятельно рекомендуем гражданам России воспользоваться этими рейсами для скорейшего возвращения в Россию», – говорится в заявлении.

Кроме того, дипмиссия сообщает, что существует вероятность закрытия воздушного пространства США из-за быстрого распространения коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Белом доме призвали к самоизоляции всех посетителей Нью-Йорка

— Жертвами коронавируса в США стали 600 человек

— Нацгвардию США привлекут для борьбы с коронавирусом в трех штатах