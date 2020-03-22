Глава МИД Доминиканы заболел коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/732/12833732/AP_17024580757056-pic905-895x505-18314.jpg">

Глава МИД Доминиканы Мигель Варгас заразился коронавирусом, передает РИА «Новости».

«Я получил результаты теста на коронавирус, они оказались положительными, хотя у меня нет симптомов», — рассказал Варгас.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.