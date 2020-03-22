В Хакасии произошел двадцатикилометровый пал травы, есть пострадавший
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В Хакасии пожарные приступили к тушению крупного пала травы, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по республике.
Возгорание произошло в Усть-Абаканском районе. Линия огня по фронту составляет 20 км.
В МЧС отметили, что тушение пожара осложняется сильным ветром. Огонь уже перешел на постройки в частных фермерских хозяйствах.
По данным агентства, ожоги получил пастух. В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.