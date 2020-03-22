Правительство построит дополнительные инфекционные боксы в регионах

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Российское правительство приняло решение построить в регионах страны дополнительные инфекционные боксы на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщает ТАСС.

Строительство дополнительных боксов в ряде регионов позволит быть готовыми « к любому развитию событий», отметил Хуснуллин. Он не пояснил, в каких именно регионах будут построены боксы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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