МИД Японии призывает граждан не посещать США
Министерство иностранных дел Японии призывает граждан сократить поездки в США до необходимых и срочных на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на заявление японского МИДа.
Кроме того, уровень опасности поездок в США поднялся до второго, указано в заявлении.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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