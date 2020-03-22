МИД Японии призывает граждан не посещать США

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Министерство иностранных дел Японии призывает граждан сократить поездки в США до необходимых и срочных на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на заявление японского МИДа.

Кроме того, уровень опасности поездок в США поднялся до второго, указано в заявлении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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