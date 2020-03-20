Распространявший коронавирус аргентинец может получить до 15 лет
В Аргентине пассажиру парома Уругвай — Аргентина может грозить судебный срок за распространение нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает телеканал TN.
По данным телеканала, 22-летний мужчина путешествовал на пароме по программе репатриации аргентинских граждан из-за закрытия границ между странами.
Источник рассказал телеканалу, что инфицированный сбежал из больницы Уругвая после возвращения из Нидерландов.
Таким образом, четыре пассажира парома были посажены на карантин. Отмечается, что в случае положительного результата на коронавирус мужчине может грозить от трех до 15 лет лишения свободы.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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