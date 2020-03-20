Ребенок с запиской с просьбой передать его полиции найден в квартире Подмосковья

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В Подмосковье арендодатель обнаружил в квартире двухлетнего ребенка с запиской с просьбой передать его правоохранительным органам. Об этом сообщается на сайте областного СК.

Мужчина уточнил, что сдавал квартиру девушке с ребенком и молодым человеком. В квартире мальчик был обнаружен один смотрящим мультики по телевизору.

На данный момент малолетний находится в медучреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицией организована доследственная проверка по данному факту.

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