Ребенок с запиской с просьбой передать его полиции найден в квартире Подмосковья
close
В Подмосковье арендодатель обнаружил в квартире двухлетнего ребенка с запиской с просьбой передать его правоохранительным органам. Об этом сообщается на сайте областного СК.
Мужчина уточнил, что сдавал квартиру девушке с ребенком и молодым человеком. В квартире мальчик был обнаружен один смотрящим мультики по телевизору.
На данный момент малолетний находится в медучреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Полицией организована доследственная проверка по данному факту.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мать оставленных в Шереметьеве мальчиков подала в суд на их отца
— В СК заявили о похищении пропавшей школьницы в Костромской области
— Семья удочерила найденную в подъезде в Мытищах новорожденную девочку