Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина

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В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Среди основных правил в ведомстве перечислили следующие: не выходить из дома, по возможности находится в отдельной от других членов семьи комнате, пользоваться отдельной посудой и индивидуальными средствами гигиены, покупать продукты онлайн или с помощью волонтеров, исключить контакты с людьми, а также использовать дезинфицирующие средства.

Кроме того, специалисты напомнили о необходимости часто мыть руки, регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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