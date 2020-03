Ученые рассказали о пищеварительных нарушениях из-за коронавируса

Ученые отмечают, что наряду с респираторными проблемами, коронавирус часто вредит пищеварению, пишет РИА «Новости».

Результаты исследований публикуются в научных журналах, в частности в The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Заболевшие часто жалуются на диарею или отсутствие аппетита. Иногда встречаются тошнота, рвота и боли в животе.

Эксперты предполагают, что респираторные симптомы, которые проявились в первой волне у самых тяжело больных, были взяты за основные, но на самом деле есть и другие проявления.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

