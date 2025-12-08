Жителей российского города предупредили о возможных проблемах с мобильным интернетом

Петербуржцев предупредили о возможных проблемах с мобильным интернетом

В Санкт-Петербурге 8 декабря возможны перебои в работе мобильного интернета, связанные с угрозой атаки БПЛА. Об этом сообщили в городском комитете по информации и связи, передает телеканал «78».

Сейчас опасность БПЛА, по данным РСЧС МЧС, уже отменили, но перебои с интернетом могут еще какое-то время сохраняться.

Утром 8 декабря губернатор Ленинградской области сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотников в Лужском районе региона. Чиновник уточнил, что по предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Во всех районах Ленинградской области был объявлен режим воздушной опасности.

Также в ночь на 8 декабря дроны ВСУ атаковали север Ростовской области. В Чертковском районе была повреждена ЛЭП. В результате без электроснабжения оказались село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны.

