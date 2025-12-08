Зеленский не знаком с поправками к мирному плану из-за страха прослушки

Украинский лидер Владимир Зеленский еще не видел новых поправок к мирному плану из-за риска прослушки, их лично привезет секретарь СНБО Рустем Умеров. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным собеседника, вопрос территорий до сих пор остается самым сложным в ходе мирного плана. По его словам, «сложные вещи есть в обсуждениях», и с ними «надо поработать».

Во время сегодняшнего визита в Лондон Владимир Зеленский встретится с Умеровым и ознакомится со всеми подробностями прошедших переговоров в Москве и реакцией США на предложенные Киевом поправками, указывает источник.

«Это нельзя делать по телефону - мы же видим, что многие прослушивают. А лично они только сейчас смогут поговорить. Но надо посмотреть на все проекты документов - там не один проект», — сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что его украинский коллега Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с проектом мирной сделки. По его словам, окружение президента Украины было крайне довольно предложением Вашингтона.

Ранее в Раде поспорили с Трампом из-за слов, что Зеленский не читал мирный план.