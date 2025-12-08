На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Неуместный оптимизм»: в США оценили секретный план НАТО по войне с Россией

TNI: план НАТО OPLAN DEU по подготовке к войне с Россией несостоятелен
Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

План НАТО под названием OPLAN DEU (в переводе с немецкого — «План оперативных действий в Германии»), в котором центральная роль отведена Германии на случай конфликта Европы с Россией, несостоятелен, считает обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брендон Вайхерт.

По оценке автора статьи, OPLAN DEU отражает «неуместный оптимизм» европейских элит в отношении своих военных возможностей, в связи с чем может привести к провалу. Обозреватель обратил внимание, что большинство немцев не поддерживают идеи милитаризации экономики страны, а численности бундесвера и техники недостаточно для противостояния с Россией.

Вайхерт признает, что в течение нескольких лет ФРГ планирует увеличить численность бундесвера и нарастить поставки оружия. Однако даже в этом случае, как указал эксперт, немецкая промышленность, особенно при дорогостоящих энергоносителях, не способна в сроки справиться с заказами.

О разработке плана OPLAN DEU на случай военного столкновения с Россией сообщила газета The Wall Street Journal, которая ознакомилась с этим документом. По данным издания, около двух с половиной лет назад десяток высокопоставленных немецких офицеров собрались в военном комплексе в Берлине, чтобы разработать секретный план войны с Россией. Теперь они спешат воплотить его в жизнь, говорится в публикации. План предполагает переброску до 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО на восток к предполагаемой линии фронта. При этом Германия будет выполнять роль плацдарма для переброски войск.

Ранее Медведев предупредил европейцев, что они «похоронят» свои экономики, если пойдут по пути Гитлера.

Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
