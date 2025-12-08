План НАТО под названием OPLAN DEU (в переводе с немецкого — «План оперативных действий в Германии»), в котором центральная роль отведена Германии на случай конфликта Европы с Россией, несостоятелен, считает обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брендон Вайхерт.

По оценке автора статьи, OPLAN DEU отражает «неуместный оптимизм» европейских элит в отношении своих военных возможностей, в связи с чем может привести к провалу. Обозреватель обратил внимание, что большинство немцев не поддерживают идеи милитаризации экономики страны, а численности бундесвера и техники недостаточно для противостояния с Россией.

Вайхерт признает, что в течение нескольких лет ФРГ планирует увеличить численность бундесвера и нарастить поставки оружия. Однако даже в этом случае, как указал эксперт, немецкая промышленность, особенно при дорогостоящих энергоносителях, не способна в сроки справиться с заказами.

О разработке плана OPLAN DEU на случай военного столкновения с Россией сообщила газета The Wall Street Journal, которая ознакомилась с этим документом. По данным издания, около двух с половиной лет назад десяток высокопоставленных немецких офицеров собрались в военном комплексе в Берлине, чтобы разработать секретный план войны с Россией. Теперь они спешат воплотить его в жизнь, говорится в публикации. План предполагает переброску до 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО на восток к предполагаемой линии фронта. При этом Германия будет выполнять роль плацдарма для переброски войск.

Ранее Медведев предупредил европейцев, что они «похоронят» свои экономики, если пойдут по пути Гитлера.