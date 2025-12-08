На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Геленджике и Новороссийске прозвучали звуки сирен

В Геленджике и Новороссийске включили сирены из-за угрозы атаки БПЛА
true
true
true
close
bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

В Геленджике и Новороссийске включили сирены оповещения из-за угрозы атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края в Telegram-канале.

В Геленджике ограничения начали действовать в 11:45. Их сняли спустя 10 минут. В Новороссийске сирены включили в 11:50, их отменили спустя около 7 минут.

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в скором времени после окончания воздушных предупреждений аэропорт Геленджика возобновил работу.

Глава Новороссийская Андрей Кравченко в своем Telegram-канале отметил, что опасности для жителей и гостей города нет.

До этого ограничения на полеты сняли в московском аэропорту Внуково и воздушных гаванях Пензы и Саратова. Как рассказал представитель Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

Ранее появилось видео с дронами, из-за которых приостанавливал работу аэропорт Мюнхена.

