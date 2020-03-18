Путин подписал указ об отставке замдиректора ФСИН Максименко
Президент России Владимир Путин освободил Валерия Максименко от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ. Об этом сообщает в среду пресс-служба ФСИН.
«В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко», — говорится в сообщении.
Максименко написал рапорт об уходе с поста в ноябре прошлого года.
Он являлся замдиректора ФСИН с 2016 года.
Ранее бывший секретарь ОНК Москвы Иван Мельников в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что одной из причин отставки Валерия Максименко стало его желание продолжать строить открытое взаимодействие со СМИ.
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