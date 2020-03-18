Досрочная сдача ЕГЭ переносится на основной период

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Досрочная сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) переносится на основной период - июнь текущего года - из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Точные даты пока не называются.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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