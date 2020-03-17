Сербия вводит комендантский час из-за коронавируса

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Президент Сербии Александр Вучич Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Axel Schmidt/Reuters

Президент Сербии Александр Вучич объявил о введении комендантского часа с 22:00 вечера до 5:00 утра из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».

В Сербии коронавирусом заразились 72 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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