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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число заболевших коронавирусом в России возросло до 114, передает РИА «Новости».

Отмечается, что 10 человек заразились уже в стране.

«В России на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны. Из них пять уже выздоровели и выписаны, 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание проходит в легкой форме без каких-либо симптомов», — сказала она.

По словам Голиковой, проведено 110 тысяч исследований на коронавирус, в ближайшую неделю в два раза увеличится количество тестирований.

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