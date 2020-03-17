Вирусолог рассказал о вероятности распространения коронавируса летом

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Специалисты предполагают, что летом коронавирус будет циркулировать не так эффективно, как зимой, и примет сезонный характер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на профессора, заведующего лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаила Щелканова.

«Можем предположить, что, если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду», — сказал эксперт.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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