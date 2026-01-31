Размер шрифта
С 1 февраля в России проиндексируют более 40 социальных выплат

ТАСС: в России с февраля повысят пособия и компенсации на 5,6%
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

С 1 февраля в России пройдет самая масштабная за год индексация социальных выплат — повышение затронет более 40 пособий, компенсаций и мер поддержки. Об этом свидетельствуют документы по всем случаям индексации, изученные ТАСС.

Согласно материалам, все государственные пособия и компенсации будут увеличены на 5,6%. Коэффициент индексации рассчитан исходя из уровня инфляции за 2025 год, который составил 5,59%.

В соответствии с постановлением Правительство РФ, с 1 февраля повышение коснется пенсий, включая выплаты по инвалидности, а также пособий и компенсаций гражданам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, будут проиндексированы выплаты Героям Советского Союза, Героям России, ветеранам и Героям Труда.

Автоматически увеличатся ежемесячные выплаты инвалидам, а также гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Индексация затронет и единовременные страховые выплаты при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях, а также пособия по безработице.

В перечень также вошли меры поддержки семей с детьми. В частности, будут увеличены ежемесячные выплаты женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», пособия гражданам с детьми и материнский капитал.

После индексации размер материнского капитала на первого ребенка составит 728,9 тыс. рублей, а на второго — 963,2 тыс. рублей, если ранее семья не получала выплату на первенца. Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет с 26,9 тыс. рублей до 28,4 тыс. рублей. Ежемесячные выплаты Героям Труда и матерям-героиням достигнут 76,5 тыс. рублей.

Максимальный размер пособия по безработице увеличится до 15,9 тыс. рублей в месяц. Ежемесячная выплата инвалидам I группы составит около 6,2 тыс. рублей, ветеранам боевых действий — 4,8 тыс. рублей. Социальная компенсация на погребение вырастет до 9,7 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме объявили о предстоящей индексации выплат инвалидам и ветеранам с 1 февраля.
 
