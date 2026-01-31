Мурманск и Североморск снова частично обесточены

В части Мурманска и Североморска снова нет электричества

В части Мурманска и Североморска снова нарушено электроснабжение в связи с отключением линии электропередачи. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Россети Северо-Запад».

Уточняется, что опоры не повреждены, потребителей переключают на резервные схемы.

«Энергетики восстанавливают электроснабжение части Мурманска и ЗАТО Североморска после отключения линии электропередачи», — говорится в публикации.

В «Россетях» добавили, что повторное технологическое нарушение зафиксировали на другом участке ЛЭП.

Погодные условия при этом ухудшаются, все бригады работают в круглосуточном режиме.

Тем временем глава Мурманска Иван Лебедев сообщил, что власти в связи с перебоями с электроснабжением в некоторых районах города перевели общественный транспорт на особый режим работы.

На прошлой неделе Мурманск и Североморск остались без электричества из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании назвали причиной снегопад и шквалистый ветер.

Блэкаут затронул жилой фонд и корабли Северного флота: их перевели на автономный режим энергообеспечения. По факту случившегося СК России возбудил уголовное дело о халатности.

Ранее выяснилось, что упавшие под Мурманском опоры ЛЭП эксплуатировались с 1960-х.