На журналистов РЕН ТВ напали на съемках в столице Чили

Неизвестный напал с ножом на журналистов РЕН ТВ в центре Сантьяго

На журналистов телеканала РЕН ТВ совершили нападение в столице Чили. Об этом рассказал ведущий канала Алексей Корзин.

По словам корреспондента, в первый день съемок в Сантьяго неизвестный напал на съемочную группу, разбил бутылку о голову Корзина и порезал руку оператору, а затем бросился на них с ножом. Журналисты дали ему отпор. Журналисты получили незначительные повреждения, им удалось сохранить телефоны и технику.

Корзин отметил, что полиция при этом не появилась, и съемочная группа решила покинуть место нападения «подобру-поздорову».

В декабре прошлого года «Известия» писали, что на их съемочную группу напали во время тренинга, который проводила называющая себя психологом Юлия Ивлиева. По информации СМИ, охранники также заковали корреспондента Ивана Литомина в наручники и незаконно удерживали его.

Следственный комитет РФ возбудил по факту нападения уголовное дело.

Ранее в Алма-Ате студент вуза напал с ножом на преподавателя.