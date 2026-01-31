В МИД прокомментировали объявление США России враждебным государством

Объявление Соединенными Штатами России враждебным государством не способствует стабилизации диалога между двумя странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

29 января США ввели режим чрезвычайного положения, мотивируя это угрозой национальной безопасности, исходящей от Кубы. По словам американского президента Дональда Трампа, причина заключается в размещении на кубинской территории военных и разведывательных объектов государств, враждебных Америке, в том числе России.

По словам Захаровой, «бросается в глава», что в новом антикубинском документе США Российская Федерация классифицируется как «враждебное» и «злонамеренное» государство.

Дипломат подчеркнула, что навешивание ярлыков не способствует ни стабилизации диалога между Москвой и Вашингтоном, ни повышению эффективности важных посреднических усилий американской стороны по урегулированию кризисов в различных регионах мира.

Ранее на Кубе объявили чрезвычайное положение из-за США.