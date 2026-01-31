Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

В МИД прокомментировали объявление США России враждебным государством

Захарова: объявление США РФ враждебным государством не способствует диалогу
Александр Кряжев/РИА Новости

Объявление Соединенными Штатами России враждебным государством не способствует стабилизации диалога между двумя странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

29 января США ввели режим чрезвычайного положения, мотивируя это угрозой национальной безопасности, исходящей от Кубы. По словам американского президента Дональда Трампа, причина заключается в размещении на кубинской территории военных и разведывательных объектов государств, враждебных Америке, в том числе России.

По словам Захаровой, «бросается в глава», что в новом антикубинском документе США Российская Федерация классифицируется как «враждебное» и «злонамеренное» государство.

Дипломат подчеркнула, что навешивание ярлыков не способствует ни стабилизации диалога между Москвой и Вашингтоном, ни повышению эффективности важных посреднических усилий американской стороны по урегулированию кризисов в различных регионах мира.

Ранее на Кубе объявили чрезвычайное положение из-за США.
 
Теперь вы знаете
Рок — для ранимых, попса — для тревожников: как плейлист отражает ваш характер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!