Общество

Россиянина парализовало на отдыхе в Таиланде

SHOT: россиянина парализовало на отдыхе в Таиланде и он не может вернуться домой
Российского туриста парализовало во время отдыха в Таиланде — мужчину с синдромом Гийена–Барре не могут перевезти на родину из-за высокой стоимости медицинской транспортировки. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 45-летний предприниматель Евгений прибыл в Таиланд из Новосибирск в начале декабря вместе с женой и дочерью. Семья арендовала виллу, мужчина посещал спортзал, и до середины января отдых проходил без осложнений. Утром 17 января у него внезапно появилось онемение в руках, а уже спустя сутки он утратил способность ходить.

Таиландские врачи диагностировали у россиянина синдром Гийена–Барре — редкое аутоиммунное заболевание, при котором поражаются периферические и черепные нервы. Болезнь сопровождается мышечной слабостью и онемением, а в тяжелых случаях может приводить к параличу. Как отмечается, чаще всего синдром развивается после перенесенных вирусных или бактериальных инфекций.

Несмотря на тяжелое состояние пациента, его планируют выписать из больницы, поскольку страховая компания отказала семье в продлении лечения и пребывания в стационаре. Супруге Евгения выдали ваучер на перелет, однако транспортировка лежачего пациента обходится значительно дороже — около 900 тыс. рублей, что почти вдвое превышает имеющееся покрытие.

По информации канала, для перевозки мужчины необходим самолет с возможностью размещения больного на специальных носилках в салоне бизнес-класса. Семья обратилась за помощью в российское посольство в Таиланде и в Министерство здравоохранения РФ.

После возвращения в Россию мужчине потребуется длительная реабилитация сроком около шести месяцев. Ожидаемые расходы на восстановление, по данным источника, могут составить порядка 3,5 млн рублей.

Ранее российского маркетолога отравили наркотиками и ограбили в Таиланде.
 
