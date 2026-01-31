WSJ узнала о планах Трампа атаковать Иран

Президент США Дональд Трамп попросил своих помощников разработать варианты военной операции в Иране, которая не привела бы к длительному конфликту на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц.

Отмечается, что администрация Трампа рассматривала вероятность проведения жесткой бомбардировочной кампании, способной привести к падению действующего правительства Ирана. Кроме того, американский лидер и его советники изучали вариант оказания военного давления на Тегеран с целью добиться от республики дипломатических уступок.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Накануне он сообщил, что Тегеран желает заключить соглашение с Вашингтоном. Глава Белого дома предупредил, что к иранским берегам направляется мощная военно-морская группа, значительно превосходящая по численности ту, что была развернута у берегов Венесуэлы.

Ранее в США заявили, что власти Иран «подобно крысам» переводят деньги в банки по всему миру.