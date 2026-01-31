Дочь Тутберидзе стала знаменосцем сборной Грузии на Олимпиаде

Фигуристы Диана Дэвис, которая выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным, и Лука Берулава, который выступает в парном катании с Анастасией Метелкиной, стали знаменосцами сборной Грузии на зимних Олимпийских играх — 2026.

Об этом было объявлено на церемонии проводов олимпийской сборной Грузии, состоявшейся 30 января. На прошедшем в Шеффилде чемпионате Европы Дэвис и Смолкин стали шестым в соревновании танцевальных дуэтов, а Берулава и Метелкина, которая ранее выступала за Россию, взяли золото, обойдя Миневру Фабьен Хазе и Никиту Володина.

Дэвис — дочь российского тренера Этери Тутберидзе.

Дэвис и Глеб Смолкин представляют сборную Грузии с лета 2023 года. Под флагом этой страны они выиграли два этапа серии «Челленджер» в Будапеште и Астане. Пара тренируется в Академии Монреаля, которая является сильнейшей в мире для спортивных танцевальных пар. При этом ранее сообщалось, что пара может начать выступление под американским флагом. В составе сборной России они выступали на зимних Олимпийских играх — 2022.

