Американский самолет заметили над нейтральными водами у границы с Ираном

vchal/Shutterstock/FOTODOM

Патрульный противолодочный самолет Военно-воздушных сил США Boeing P-8A Poseidon был замечен над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов у границы с Ираном. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

«Он летает над Персидским и Оманским заливами вблизи иранского воздушного пространства, борт летает на эшелоне чуть выше 6 тыс. метров», — сказал источник.

По информации собеседника агентства, Boeing P-8A был поднят в воздух с аэродрома в Бахрейне.

Он напомнил, что в течение нескольких предыдущих дней в этих зонах замечали беспилотный летательный аппарат ВВС США Northrop Grumman MQ-4C Triton, который способен вести наблюдение за достаточно большими участками суши и моря. Аппарат среди прочего может дополнять самолеты типа Boeing P-8 Poseidon.

Тем временем газета The Wall Street Journal заявила, что президент США Дональд Трамп попросил своих помощников разработать варианты военной операции в Иране, которая не привела бы к длительному конфликту на Ближнем Востоке.

Ранее в США заявили, что власти Иран «подобно крысам» переводят деньги в банки по всему миру.
 
