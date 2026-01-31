Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Жителей Мурманска предупредили об отключении уличного освещения

Лебедев: в Мурманске отключили уличное освещение для перераспределения мощности
Natalja Petuhova/Shutterstock/FOTODOM

В Мурманске на фоне перебоев с электроснабжением начали поэтапно отключать наружное освещение и иллюминацию. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Иван Лебедев.

«Это необходимо для высвобождения мощности для приоритетных коммунальных и социальных объектов», — пояснил он.

Лебедев призвал жителей быть осторожными на дорогах.

Также глава Мурманска рассказал, что в городе было принято решение отменить занятия в школах до 2 февраля. В администрации населенного пункта развернули оперативный штаб, в настоящее время власти формируют список пунктов поддержки для жителей обесточенных районов.

Утром 31 января «Россети Северо-Запад» сообщили, что в части Мурманска и Североморска было нарушено электроснабжение в связи с отключением линии электропередачи (ЛЭП). Повреждений опор ЛЭП зафиксировано не было, специалисты уже приступили к ликвидации последствий аварии и переключают потребителей на резервные схемы.

На фоне произошедшего общественный транспорт в Мурманске перевели на особый режим работы.

Ранее в Дагестане авария оставила без света десятки населенных пунктов.
 
Теперь вы знаете
Рок — для ранимых, попса — для тревожников: как плейлист отражает ваш характер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!