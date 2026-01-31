Жителей Мурманска предупредили об отключении уличного освещения

В Мурманске на фоне перебоев с электроснабжением начали поэтапно отключать наружное освещение и иллюминацию. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Иван Лебедев.

«Это необходимо для высвобождения мощности для приоритетных коммунальных и социальных объектов», — пояснил он.

Лебедев призвал жителей быть осторожными на дорогах.

Также глава Мурманска рассказал, что в городе было принято решение отменить занятия в школах до 2 февраля. В администрации населенного пункта развернули оперативный штаб, в настоящее время власти формируют список пунктов поддержки для жителей обесточенных районов.

Утром 31 января «Россети Северо-Запад» сообщили, что в части Мурманска и Североморска было нарушено электроснабжение в связи с отключением линии электропередачи (ЛЭП). Повреждений опор ЛЭП зафиксировано не было, специалисты уже приступили к ликвидации последствий аварии и переключают потребителей на резервные схемы.

На фоне произошедшего общественный транспорт в Мурманске перевели на особый режим работы.

Ранее в Дагестане авария оставила без света десятки населенных пунктов.