Россиян предупредили об опасности капельниц для восстановления

«Капельницы стали модным трендом: для энергии, для восстановления после тренировки, для иммунитета, как детокс и десятки других вариантов. Люди идут на всякий случай, назначают себе сами или по совету знакомого, и вот здесь начинается самое опасное. Важно понимать одну вещь: капельница — это не витаминка. Это медицинская процедура, которая может навредить, если ее применять без показаний. Любые внутривенные препараты — это вмешательство в работу организма. Капельницы влияют на состав крови, электролиты, давление. Неправильный состав раствора может вызвать нарушение ритма сердца, отеки, перегрузку почек или печени. Часть витаминных коктейлей вообще не имеет доказанной эффективности, но может иметь побочные эффекты. Даже обычный физраствор при неправильном объеме может привести к перегрузке сердечно-сосудистой системы», — заявил Брабечан.

Он также перечислил состояния, при которых капельницы нельзя ставить без назначения врача. Это любые сердечные заболевания, проблемы с почками и печенью, высокое или нестабильное давление, диабет, беременность, период после операций или на фоне сильного воспаления, отечность любой природы.

«Это серьезные противопоказания, которые нельзя игнорировать. Особенно сомнительны капельницы для восстановления после тренировок. Большинство спортивных капельниц — это смеси витаминов, минералов и аминокислот. Звучит красиво: быстрое восстановление, энергия, увлажнение на клеточном уровне. На деле все иначе. То, что можно получить с едой, нет смысла вводить внутривенно. Аминокислоты в капельницах не работают лучше обычного белка. Витамины при внутривенном введении дают риск передозировки. А восстановление после тренировки зависит от сна, воды, питания и тренировочного плана, а не от капельницы. Капельницы назначает только врач при обезвоживании, высокой температуре и интоксикациях, тяжелых дефицитах, подтвержденных анализами, определенных заболеваниях, где без капельницы не обойтись. Это медицинское лечение, а не укол бодрости», — подчеркнул Брабечан.

