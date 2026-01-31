Fox News рассказал о разговоре представителей США и Саудовской Аравии по Ирану

Fox News: США не поделились с союзниками в Персидском заливе планами по Ирану

Администрация президента США Дональда Трампа не делилась своими целями и планами в отношении Ирана со своими союзниками в Персидском заливе, в том числе в ходе консультаций с представителями Саудовской Аравии в Белом доме. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из стран региона.

При этом ранее портал Axios сообщил, что глава министерства обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман в ходе визита в Вашингтон предупредил, что в случае отказа США от удара по Ирану республика станет только сильнее.

По данным Fox News, союзникам в Персидском заливе не удалось получить полной ясности относительно оценки Соединенными Штатами ситуации в регионе. Собеседник канала отметил, что необходимость донести до Вашингтона позицию стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и их оценку ситуации. При этом источник подчеркнул, что Эр-Рияд пока не позволит Вашингтону использовать свое воздушное пространство или авиабазы для потенциального военного удара по Исламской Республике.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие.

Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Накануне он сообщил, что Тегеран желает заключить соглашение с Вашингтоном. Глава Белого дома предупредил, что к иранским берегам направляется мощная военно-морская группа, значительно превосходящая по численности ту, что была развернута у берегов Венесуэлы.

Ранее WSJ узнала о планах Трампа атаковать Иран.