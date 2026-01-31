Размер шрифта
Минюст США сделал заявление по поводу упоминания Трампа в файлах Эпштейна

Минюст США назвал ложной информацию о Трампе в файлах Эпштейна
Anna Rose Layden/Reuters

Информация о связях президента США Дональда Трампа с девочкой-подростком, которая содержалась в недавно опубликованных файлах финансиста Джеффри Эпштейна, не соответствует действительности. Об этом сообщается на официальном сайте американского министерства юстиции.

«Некоторые документы содержат ложные и сенсационные заявления против Трампа, которые были переданы ФБР (Федеральному бюро расследований — «Газета.Ru») непосредственно перед выборами 2020 года», — говорится в заявлении.

30 января издание Times со ссылкой на документы Минюста США написало, что имя действующего президента страны всплыло в файлах об изнасиловании девочки в возрасте 13–14 лет. Соответствующие записи обнаружили в документах Эпштейна, в которых говорится, что инцидент произошел около 35 лет назад. Сам Трамп пока никак не отреагировал на публикацию материалов скандально известного финансиста.

Эпштейн обвинялся в том, что с 2002 по 2005 годы он организовывал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров. По данным следствия, самой младшей из них было 14 лет. Финансиста арестовали и осудили, но в августе 2019 года его нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере. Спасти мужчину не удалось.

Ранее в США отстранили от работы сотрудника завода, назвавшего Трампа «защитником педофилов».
 
