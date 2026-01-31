Стало известно о «самой безумной вечеринке» на острове Эпштейна

В новых документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле детьми, обнаружилось упоминание об интересе бизнесмена Илона Маска посетить его остров. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что в письме от 2013 года Маск напоминает Эпштейну, что он спрашивал о «самой безумной вечеринке» на острове — когда она состоится, чтобы присутствовать на ней.

В переписке Эпштейн спросил, сколько человек Маск планирует взять с собой на остров Литл-Сент-Джеймс. В ответ миллиардер сообщил, что речь идет лишь о нем и его тогдашней супруге, актрисе Талуле Райли.

Год спустя Маск вновь обратился к Эпштейну, отметив, что будет на Британских Виргинских островах в районе Сен-Бартелеми во время торжеств, и спрашивал, может ли он посетить остров. Финансист же ответил, что для предпринимателя всегда найдется место.

«Для вас всегда найдется место», — ответил Эпштейн.

Судя по судебным материалам, Маск так и не посетил остров. В другой переписке указано, что Эпштейн договорился приехать на объект SpaceX и пообедать с бизнесменом.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее имя Трампа всплыло в файлах Эпштейна в деле об изнасиловании 13-летней девочки.