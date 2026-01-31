Удар по истребителю F-16 в Полтавской области попал на видео

Российские военнослужащие, предварительно, уничтожили переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребитель F-16. Кадры публикует RT.

По информации журналистов, операторы дронов Вооруженных сил РФ нанесли удар по аэродрому в районе Миргорода в Полтавской области. Бойцы применили инновационный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) БМ-70.

«Уничтожены также вражеские РЛС (радиолокационная станция — «Газета.Ru») и [истребитель] Су-27», — говорится в материале.

28 января Telegram-канал Mash опубликовал видеозапись, на которой запечатлено уничтожение одного из самых мощных самолетов ВСУ — Су-25М1К. В подписи к ролику отмечалось, что воздушное судно сбили еще в феврале 2024 года. Это произошло в районе поселка Новотроицкое в Донецкой народной республике (ДНР).

Предварительно, украинский самолет уничтожил российский истребитель Су-35С, применивший ракеты класса «воздух-воздух» Р-37. На борту Су-25М1К находился пилот Владислав Рыков с позывным «Волшебник», считавшийся одним из самых опытных военнослужащих ВСУ. Он не спасся.

Ранее бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили украинский самолет Су-27.