«Шевалье не дает этого»: во Франции назвали преимущество Сафонова над конкурентом в «ПСЖ»

Бывший футболист сборной Франции Жером Ротен назвал преимущество российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова над своим конкурентом в команде — французом Лукой Шевалье. Его слова приводит RMC Sport.

»Луис Энрике неожиданно выпустил Сафонова, и тот оказался очень эффективен. «ПСЖ» обязан ему успехом в Межконтинентальном кубке. В предыдущих встречах он тоже демонстрировал надежность. Он придает защитникам спокойствие. Этого Шевалье не дает», — отметил он.

Сафонов начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд.

После этого Сафонов восстанавливался на протяжении нескольких недель, вернулся в общую группу и провел всего несколько тренировок перед тем, как Энрике поставил его в стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Ньюкаслом».

