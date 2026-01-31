Маск заявил об изменении мирового баланса

Баланс сил в мире меняется, написал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

Маск прокомментировал пост пользователя World of Statistics, в котором перечислены топ-10 стран-вкладчиков в рост мирового реального ВВП. А именно в «десятку» попали: Китай, Индия, США, Индонезия, Турция, Нигерия, Бразилия, Вьетнам, Саудовская Аравия и Германия.

В посте также было указано, что только Китай и Индия обеспечивают 43,6% мирового роста, а на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится около 50% общего роста.

«Баланс сил меняется», — заявил Маск.

В конце 2025 года СМИ сообщили, что Индия стала обошла Японию четвертой по величине экономикой мира. А в январе 2026 года Berliner Zeitung написала, что страны БРИКС изучают возможность объединения цифровых валют своих центральных банков, чтобы создать единую платежную систему для торговли и туризма.

