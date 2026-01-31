Илон Маск отреагировал на новые документы по делу Эпштейна

Маск заявил, что именно он настаивал на обнародовании файлов Эпштейна

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что осознавал риск того, что его переписку с финансистом Джеффри Эпштейн могут использовать для дискредитации. Об этом он написал в соцсети X, комментируя публикацию новых материалов по делу Эпштейна.

Маск отметил, что именно он настаивал на обнародовании так называемых файлов Эпштейна и приветствует их публикацию.

«Никто не настаивал на публикации файлов Эпштейна сильнее, чем я, и я рад, что это наконец произошло», — написал он.

По его словам, объем его переписки с финансистом был минимальным, а приглашения посетить остров Эпштейна или воспользоваться самолетом Lolita Express он ранее отклонял.

Предприниматель добавил, что для него важнее всего привлечение к ответственности лиц, совершавших тяжкие преступления совместно с Эпштейном, а не обсуждение второстепенных контактов.

В конце января 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые документы, в которых имя Маска упоминается в переписке, связанной с Эпштейном. В одном из писем, датированном 31 января 2013 года, неназванный отправитель сообщал финансисту, что Маск якобы интересовался возможностью визита на его остров 2 января.

В сентябре 2025 года Маск уже заявлял, что отказался от подобного приглашения, комментируя материал Sky News о его возможных связях с Эпштейном. Тогда глава Tesla и SpaceX обвинил телеканал в распространении ложного нарратива и резко раскритиковал подачу темы.

Джеффри Эпштейн обвинялся в организации визитов десятков несовершеннолетних девушек в свой дом в Нью-Йорке и на частный остров в период с 2002 по 2005 год. По данным следствия, самой младшей из пострадавших было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в критическом состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в материалах дела Эпштейна были упомянуты несовершеннолетние девушки из России.