Политика

Илон Маск отреагировал на новые документы по делу Эпштейна

Маск заявил, что именно он настаивал на обнародовании файлов Эпштейна
David Swanson/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что осознавал риск того, что его переписку с финансистом Джеффри Эпштейн могут использовать для дискредитации. Об этом он написал в соцсети X, комментируя публикацию новых материалов по делу Эпштейна.

Маск отметил, что именно он настаивал на обнародовании так называемых файлов Эпштейна и приветствует их публикацию.

«Никто не настаивал на публикации файлов Эпштейна сильнее, чем я, и я рад, что это наконец произошло», — написал он.

По его словам, объем его переписки с финансистом был минимальным, а приглашения посетить остров Эпштейна или воспользоваться самолетом Lolita Express он ранее отклонял.

Предприниматель добавил, что для него важнее всего привлечение к ответственности лиц, совершавших тяжкие преступления совместно с Эпштейном, а не обсуждение второстепенных контактов.

В конце января 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые документы, в которых имя Маска упоминается в переписке, связанной с Эпштейном. В одном из писем, датированном 31 января 2013 года, неназванный отправитель сообщал финансисту, что Маск якобы интересовался возможностью визита на его остров 2 января.

В сентябре 2025 года Маск уже заявлял, что отказался от подобного приглашения, комментируя материал Sky News о его возможных связях с Эпштейном. Тогда глава Tesla и SpaceX обвинил телеканал в распространении ложного нарратива и резко раскритиковал подачу темы.

Джеффри Эпштейн обвинялся в организации визитов десятков несовершеннолетних девушек в свой дом в Нью-Йорке и на частный остров в период с 2002 по 2005 год. По данным следствия, самой младшей из пострадавших было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в критическом состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в материалах дела Эпштейна были упомянуты несовершеннолетние девушки из России.
 
