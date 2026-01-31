Создав «Совет мира», президент США Дональд Трамп сказал «да» многополярному миру, появления которого годами требовали Россия и Китай. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Созданием «Совета мира» Трамп признает многополярный мир, которого Китай и Россия требовали годами. Трамп говорит: «да», и это — не просто слово. Это тектонический сдвиг, отказ от универсального порядка, основанного на моральном превосходстве. Это признание исключительных сфер власти, возвращение к миру, в котором ведущие державы не делают вид, что дело только в ценностях, а открыто заявляют: «Вот наше влияние, вот ваше, а между ними происходит торговля»», — пишет издание.

Журналист отмечает, что «претензия на моральное лидерство», которую Вашингтон «отстаивал десятилетиями», американцы не хоронят, а «сбрасывают, как слишком тяжелое пальто».

25 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что методы президента США Дональда Трампа «не совсем корреспондируются» с российским политическим курсом на многополярность. Он подчеркнул, что Трамп является сторонником решения проблем методом силы. Также 15 января президент России Владимир Путин призвал международное сообщество содействовать «пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку».

16 января Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе и пригласил для участия в нем представителей более 50 стран, в том числе и России. Большинство стран ЕС отказались от вступления в состав органа, а президент России Владимир Путин заявил, что российские власти сначала должны изучить все документы, а уже потом принимать решение. 21 января Путин предположил, что $1 млрд из замороженных российских активов можно направить в «Совет мира».

Ранее в США спрогнозировали провал «Совета мира» по Газе.