Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Культура

«Врачи категорически запрещают это!»: мать звезды «Дома-2» раскрыла причину ее кончины

Мать Кпадону Надежда заявила, что звезды «Дома-2» не стало из-за диабета
libergik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать экс-участницы «Дом 2» Либерж Кпадону Надежда опровергла в беседе с UFA1.RU многочисленные версии, озвученные в СМИ о кончине дочери, и раскрыла настоящие обстоятельства трагедии.

По словам Надежды, в крови Кпадону не обнаружили ни алкоголя, ни наркотиков, но при этом незадолго до трагедии у девушки диагностировали диабет. Однако, отметила родительница, тем не менее у шоувумен была плохая привычка: она набирала горячую воду в ванную — и принимала ее только, когда вода остынет до приемлемой температуры.

«Видимо, так было и в этот раз. Она набрала ванну, выключила воду, стала ждать, смотрела что‑то в телефоне и потеряла сознание», — предположила мать.

В то же время особую тревогу матери вызывала манера Либерж контролировать уровень сахара:

«Она сбивала уровень сахара длительным голоданием — ужасная привычка! Врачи категорически запрещают подобное, потому что это не лечит, а провоцирует приступ», — возмутилась родительница.

Она добавила, что в заключении врачи подтвердили отсутствие пищи в желудке и прямой кишке Кпадонну. «Видимо, она ничего не ела перед кончиной», — сказала Надежда.

Кпадону подчеркнула, что дочь всегда стремилась быть самостоятельной и не тревожить родителей. В 2024 году, например, она попала в больницу, но не сообщила. Только через неделю знаменитость позвонила и сказала: «Уже все хорошо, не переживай».

3 апреля 2024 года Либерж Кпадону кремировали, а прах похоронили в Уфе. Надежда рассказала, что их общение с дочерью было тесным и ежедневным. Она призналась, что до сих пор тяжело переживает ее уход.

«Мы всю жизнь в Либерж вложили. Собирали, копили, готовили. А теперь все это осталось. <...> На отпевании открыли гроб. Она лежала как живая — нежная кожа, волосы», — вспомнила мать.

При этом особую тревожность у Надежды Кпадону вызывает состояние супруга, который, по ее словам, держится только на характере. По словам матери экс-участницы «Дома 2», старший родитель даже принял православие после трагедии:

«Жильбер искренне верит, каждое воскресенье ходит в церковь. Он решил, что мы должны принять православие, чтобы после кончины мы смогли встретиться на том свете с Либерж», — рассказала она.

Ранее близкие рассказали о последних днях Андрея Бура.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!