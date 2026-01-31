«Врачи категорически запрещают это!»: мать звезды «Дома-2» раскрыла причину ее кончины

Мать экс-участницы «Дом 2» Либерж Кпадону Надежда опровергла в беседе с UFA1.RU многочисленные версии, озвученные в СМИ о кончине дочери, и раскрыла настоящие обстоятельства трагедии.

По словам Надежды, в крови Кпадону не обнаружили ни алкоголя, ни наркотиков, но при этом незадолго до трагедии у девушки диагностировали диабет. Однако, отметила родительница, тем не менее у шоувумен была плохая привычка: она набирала горячую воду в ванную — и принимала ее только, когда вода остынет до приемлемой температуры.

«Видимо, так было и в этот раз. Она набрала ванну, выключила воду, стала ждать, смотрела что‑то в телефоне и потеряла сознание», — предположила мать.

В то же время особую тревогу матери вызывала манера Либерж контролировать уровень сахара:

«Она сбивала уровень сахара длительным голоданием — ужасная привычка! Врачи категорически запрещают подобное, потому что это не лечит, а провоцирует приступ», — возмутилась родительница.

Она добавила, что в заключении врачи подтвердили отсутствие пищи в желудке и прямой кишке Кпадонну. «Видимо, она ничего не ела перед кончиной», — сказала Надежда.

Кпадону подчеркнула, что дочь всегда стремилась быть самостоятельной и не тревожить родителей. В 2024 году, например, она попала в больницу, но не сообщила. Только через неделю знаменитость позвонила и сказала: «Уже все хорошо, не переживай».

3 апреля 2024 года Либерж Кпадону кремировали, а прах похоронили в Уфе. Надежда рассказала, что их общение с дочерью было тесным и ежедневным. Она призналась, что до сих пор тяжело переживает ее уход.

«Мы всю жизнь в Либерж вложили. Собирали, копили, готовили. А теперь все это осталось. <...> На отпевании открыли гроб. Она лежала как живая — нежная кожа, волосы», — вспомнила мать.

При этом особую тревожность у Надежды Кпадону вызывает состояние супруга, который, по ее словам, держится только на характере. По словам матери экс-участницы «Дома 2», старший родитель даже принял православие после трагедии:

«Жильбер искренне верит, каждое воскресенье ходит в церковь. Он решил, что мы должны принять православие, чтобы после кончины мы смогли встретиться на том свете с Либерж», — рассказала она.

Ранее близкие рассказали о последних днях Андрея Бура.