В Госдуме назвали виновных в введении санкций против России

Пискарев: Запад часто обосновывает санкции против РФ показаниями релокантов
Нина Зотина/РИА Новости

Запад все чаще использует показания релокантов из неправительственных организаций (НПО) и подразделений разных организаций как повод для введения новых санкций против России. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии.

По его словам, «утратившие связь с Родиной изменники» дают нужные показания противникам России и выпускают заказные доклады, которые потом западные страны используют как обоснования для введения новых антироссийских санкций.

Пискарев отметил, что ограничения против российской журналистки, ведущей программу «Вести» Марии Ситтель, были введены на основании материалов «Форума свободной России» (организация признана в РФ террористической) — неправительственной организации, которая была создана обосновавшимися в Литве россиянами. Деятельность этой НПО признана нежелательной на российской территории.

Парламентарий подчеркнул, что любые враждебные шаги, в том числе против российских журналистов и деятелей культуры, получат правовую квалификацию и не останутся без ответа.

Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз хочет отменить потолок цен на нефть из России, чтобы ввести более жесткую меру.
 
