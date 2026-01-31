Размер шрифта
Украинские солдаты рассказали о главной цели ВСУ

NYT: цель ВСУ — не дать России укрепить позиции на переговорах
Reuters

Цель ВСУ состоит не в том, чтобы удержать «каждый клочок» территории, а в том, чтобы не дать России нарастить темпы боевых действий, которые бы укрепили ее позиции на мирных переговорах. Об этом изданию The New York Times (NYT) рассказали украинские военные.

«По их словам, цель состоит не в том, чтобы удержать каждый клочок территории, а в том, чтобы не дать России нарастить темпы боевых действий, которые укрепили бы ее позиции на мирных переговорах, которые продолжатся в эти выходные в ОАЭ», — пишет издание.

В материале говорится, что главной проблемой для ВСУ сейчас является нехватка людей для одинаковой защиты всех участков фронта, из-за чего образовываются бреши в украинской обороне, которые использует Россия.

Солдаты также отметили, что Украине не хватает войск «ни для отражения проникновений, ни для проведения атак». Издание подчеркнуло, что нехватку военных кадров усугубили уклонение от призыва и дезертирство в ВСУ.

23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры России, Украины и США. Продолжить их планируется 1 февраля, однако без участия США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Также президент Украины Владимир Зеленский 30 января допустил, что переговоры могут быть перенесены из-за ситуации с США и Ираном.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что главным и единственным проблемным вопросом остаются территории. Прогресс по этой части Рубио назвал «ограниченный». 30 января постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер отметил, что в ближайшие дни станет ясно, смогут ли Россия и Украина найти компромисс по территориальному вопросу.

Ранее в Германии назвали «ужасной» ситуацию на фронте для Украины.
 
