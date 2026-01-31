Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

ЛДПР предлагает позволить водителям не платить за парковку при определенных условиях

Слуцкий: водителям надо дать возможность не платить за парковку из-за погоды
Владимир Федоренко/РИА Новости

ЛДПР предлагает законопроект, в соответствии с которым водителям можно будет не платить за парковку «в силу погодных условий». Об этом «Газете.Ru» заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

По словам Слуцкого, водители вынуждены «переплачивать и терпеть неудобства». ЛДПР получает много жалоб как от семей с детьми, так и от пенсионеров, сообщил политик.

Люди, заявил глава ЛДПР, «со спокойной душой оставляли машину на платной парковке у торгового центра или спортивного клуба, а вернувшись понимали, что не взирая на стоимость такой услуги, владельцы стоянки даже не соизволили расчистить выезд».

Поэтому, подчеркнул Слуцкий, если гражданин «платит за услугу рублем», то он имеет полное право требовать качества и «соответствующего отношения».

«В зависимости от специфики региона, к содержанию таких объектов необходим особый подход, учитывающий все нюансы, в том числе и климатического характера! Кроме того, должны быть предусмотрены ситуации, когда платить за стоянку будет не нужно в силу погодных условий. Мы должны обеспечить контроль за платными парковками ради спокойствия и комфорта наших граждан. В ближайшее время разработаем и внесем в Госдуму соответствующий законопроект», — заявил он.

До этого в Минтрансе Подмосковья заявили, что с 15 декабря в 8 городах Московской области заработают новые платные парковки.

Ранее была названа средняя стоимость машиноместа в Москве.
 
Теперь вы знаете
Рок — для ранимых, попса — для тревожников: как плейлист отражает ваш характер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!