ЛДПР предлагает позволить водителям не платить за парковку при определенных условиях

ЛДПР предлагает законопроект, в соответствии с которым водителям можно будет не платить за парковку «в силу погодных условий». Об этом «Газете.Ru» заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

По словам Слуцкого, водители вынуждены «переплачивать и терпеть неудобства». ЛДПР получает много жалоб как от семей с детьми, так и от пенсионеров, сообщил политик.

Люди, заявил глава ЛДПР, «со спокойной душой оставляли машину на платной парковке у торгового центра или спортивного клуба, а вернувшись понимали, что не взирая на стоимость такой услуги, владельцы стоянки даже не соизволили расчистить выезд».

Поэтому, подчеркнул Слуцкий, если гражданин «платит за услугу рублем», то он имеет полное право требовать качества и «соответствующего отношения».

«В зависимости от специфики региона, к содержанию таких объектов необходим особый подход, учитывающий все нюансы, в том числе и климатического характера! Кроме того, должны быть предусмотрены ситуации, когда платить за стоянку будет не нужно в силу погодных условий. Мы должны обеспечить контроль за платными парковками ради спокойствия и комфорта наших граждан. В ближайшее время разработаем и внесем в Госдуму соответствующий законопроект», — заявил он.

До этого в Минтрансе Подмосковья заявили, что с 15 декабря в 8 городах Московской области заработают новые платные парковки.

Ранее была названа средняя стоимость машиноместа в Москве.