«Неправильный праздник»: тренер СКА об Олимпиаде без российских хоккеистов

Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов назвал большой потерей тот факт, что сборная России по хоккею не примет участие в зимних Олимпийских играх — 2026. Такое мнение он высказал на пресс-конференции после поражения от московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«У меня очень большое чувство сожаления, что наша команда, наши ребята, без которых хоккей сегодня на высочайшем уровне я себе не представляю… Это часть большой хоккейной семьи, которая должна была решить… <...> Я считаю, что этот праздник не самый правильный без участия нашей команды», — заявил он.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России на международные соревнования.

IIHF весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Российская команда пропустит зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Ранее в CAS сообщили, что не получили апелляцию от ФХР на решение IIHF не допускать россиян.